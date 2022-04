Perché iPhone viene venduto senza caricatore? Per Apple è una questione ecologica

Di recente è emerso che Apple ha dovuto risarcire dei clienti in Brasile per non aver incluso un caricabatterie nella confezione di un iPhone. La notizia, che ha fatto scalpore in rete, ha sollevato nuovamente il dibattito sull'utilità dei caricatori inclusi nelle confezioni degli smartphone.

Sulla questione è recentemente intervenuta anche la stessa Apple, che ha spiegato che i motivi per la rimozione del caricatore di iPhone dalla confezione dello smartphone sarebbero principalmente ecologici. Certo, Apple ha anche guadagnato molto dalla scelta di non inserire il dispositivo nel packaging dei propri iPhone, ma secondo l'azienda il suo principale obiettivo sarebbe la sostenibilità ambientale.

Nello specifico, in un documento di protezione ambientale del colosso di Cupertino è possibile leggere che "il caricatore non viene più incluso: si tratta di un cambiamento piuttosto coraggioso. Secondo le stime, abbiamo evitato l'utilizzo di 550.000 tonnellate di rame, zinco e stagno. Ciò significa anche un minore utilizzo delle risorse terrestri, perciò crediamo che [la scelta di rimuovere il caricabatterie dalla confezione di iPhone] sia stata corretta".

Benché chiaramente la rimozione del caricatore decisa da Apple abbia migliorato l'impatto ecologico dei prodotti di Cupertino, molti si sono chiesti perché, in parallelo, l'azienda non abbia ridotto i prezzi dei suoi smartphone per permettere a chi lo desidera di comprare insieme al telefono un caricatore completamente nuovo senza dover spendere un extra rispetto alle scorse generazioni di iPhone.

La polemica tra sostenitore della visione di Apple e suoi detrattori resta comunque aperta. Al contempo, inoltre, Apple potrebbe presto passare all'USB-C come proprio connettore standard di ricarica per iPhone a causa di una decisione dell'UE: se ciò fosse vero, gli utenti si troverebbero a dover pensionare anticipatamente i caricabatterie Lightning che già possiedono.