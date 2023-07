Circa il 25% delle morti causate dall'ipotermia vede le persone attraversare quello che è stato chiamato dagli addetti ai lavori "svestimento paradossale". In poche parole, i soggetti che sono morti di ipotermia vengono trovati nudi e stipati in uno spazio ristretto come se qualcuno avesse tentato di disfarsi del loro corpo, ma perché?

Ci sono diverse teorie su perché ciò accada, tra cui danni all'area del cervello che regola la temperatura. Un'altra teoria è che quando le persone subiscono ipotermia, i muscoli che contraggono i loro vasi sanguigni nelle estremità diventano così esausti che si rilassano, inviando sangue alle loro estremità e facendoli credere di essere effettivamente bollenti, a quel punto iniziano a spogliarsi in uno stato confusionale (mentre altre volte le persone vengono salvate dai loro iPhone).

"Quasi tutti i corpi con parziale o completo svestimento sono stati trovati in una posizione che indicava un meccanismo finale di protezione, ad esempio sotto un letto, dietro un armadio, in uno scaffale ecc.", si legge in una revisione dei casi di ipotermia con svestimento paradossale. "Questo è ovviamente un processo autonomo del tronco cerebrale, che viene attivato nello stato finale di ipotermia e produce un comportamento primitivo e simile allo scavo di protezione, come si vede negli animali (ibernanti)."

Eclatante è un caso del 2015, quando una donna di 69 anni è stata segnalata come scomparsa dal figlio, dopo che non si era fatta sentire per quattro giorni. Quando la polizia ha avviato le ricerche, alla fine ha trovato la donna all'interno di uno spazio ristretto all'esterno della sua stessa casa. Indossava solo dei pantaloncini bianchi e una maglietta, tirata su fino a scoprire gran parte del suo stomaco e del suo petto, facendo intendere un possibile omicidio.

Alla fine, grazie all'autopsia che ha scoperto segni di ipotermia, insieme alle dichiarazioni dei vicini e della famiglia, la polizia è stata in grado di capire cosa era successo: "ipotizziamo che la paziente sia diventata acutamente confusa a causa dell'aumento della pressione intracranica dal cistoide colloide, spiegando così perché è rimasta all'aperto, predisponendola all'ipotermia. È poi entrata nello spazio ristretto, o in uno stato di continua confusione, dove è poi passata a miglior vita".

Proprio per questo è così difficile ibernare le persone.