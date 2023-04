Ecco perché Isaac Newton ha predetto la fine del mondo nel 2060

Tutti conoscono Isaac Newton come il padre delle gravità, ma pochi sanno che durante la sua epoca era solito attuare pratiche pseudoscientifiche (come l'alchimia) e cercava di trovare una cura per la peste utilizzando vomito di rana. Newton aveva un vivo interesse per l'occulto e l'apocalisse biblica... sostenendo la fine del mondo entro il 2060.

Lo scienziato, infatti, cercò di predire questa data - attuando alcune speculazioni private probabilmente non destinate a essere viste pubblicamente - sulla base della sua comprensione protestante della Bibbia. In un tentativo scritto su una lettera accanto a dei calcoli matematici, Newton fece riferimento all'anno 2060.

"Newton era convinto che Cristo sarebbe tornato intorno a questa data [2060] e avrebbe stabilito un Regno globale di pace", scrive nel 2003 Stephen D. Snobelen, professore di storia della scienza e della tecnologia all'Università del King's College di Halifax. "Anche 'Babilonia' (la corrotta Chiesa Trinitaria) sarebbe caduta e il vero Vangelo sarebbe stato predicato apertamente."

In una nota, Newton scrisse: "Questo dico non per affermare quando sarà il tempo della fine, ma per porre fine alle congetture avventate di uomini fantasiosi che spesso predicono il tempo della fine, e così facendo screditano le sacre profezie poiché le loro predizioni falliscono. Cristo viene come un ladro nella notte, e non spetta a noi conoscere i tempi e le stagioni che Dio ha messo nel suo stesso petto".

Insomma, il genio matematico dal carattere impossibile voleva solo "sbugiardare" possibili profeti con le loro predizioni sbagliate.