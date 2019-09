Perchè sulla ISS sembra non ci sia la forza di gravità?

È opinione comune, benchè falsa, che sula ISS non sia presente la forza di gravità. A ben vedere, dato che si vedono continuamente oggetti ed astronauti levitare in qua e là sui nostri schermi. Un'opinione talmente radicata da trovarsi persino su alcuni articoli scientifici e sui testi scolastici. Ma allora perchè levitano? Vediamolo assieme.

La ISS orbita ad una distanza di circa 400 chilometri sopra il livello del mare. Potreste cioè trovarvi più vicini ad un astronauta intento ad occuparsi del suo lavoro scientifico, piuttosto che ad una persona qualsiasi che sta svolgendo il suo lavoro in Australia, ad esempio. E a questa distanza, tutto sommato molto piccola, la forza di gravità esercitata dal pianeta è quasi inalterata, circa un 10% in meno di quella esercitata sulla superficie della Terra. Assolutamente non sufficiente, quindi, a permettere a chiunque, o a qualunque cosa, di fluttuare come invece osserviamo. Ma cosa permette loro di farlo, allora?



Chiarito che la ISS (ISS che, a volte, viene rifornita da SpaceX) è sottoposta ad una forza gravitazionale (l'unica vera forza a cui è sottoposta), l'unico modo che ha per fluttuare (e con essa tutto ciò che è al suo interno) è vedere una forza uguale e contraria. E il fattaccio qua è che la stazione spaziale internazionale non è ferma immobile, ma orbita. E orbita ad una velocità alquanto ragguardevole: ventisettemila chilometri orari. Ogni ora la stazione spaziale si muove di 27 mila chilometri. Infatti la ISS compie ogni giorno (terrestre) la bellezza di 15 giri intorno al nostro bellissimo pianeta. Sono diverse albe (e tramonti) al giorno (nonostante questo vagare, un robot è riuscito ad attraccare sulla ISS) E questo moto intorno alla terra, non essendo un moto rettilineo uniforme, permette alla ISS di sentire una forza centrifuga, che, in questo caso, è quasi uguale (ma opposta) alla forza di gravità.

Gli astronauti non levitano, quindi, per l'assenza della forza di gravità, ma perchè la ISS è un corpo in caduta libera (come tutti i corpi orbitanti) attorno alla terra. Come se, di fatto, stessero perennemente cadendo verso la superficie della terra, senza però farlo mai davvero.