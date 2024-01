Ecco perché Jeff Bezos sta costruendo un orologio che durerà 10.000 anni

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, insieme a un gruppo di visionari, sta costruendo un monumentale orologio progettato per durare 10.000 anni. Questo progetto ambizioso, nato dall'idea dell'informatico Danny Hillis negli anni '80, mira a essere un'icona del "pensiero a lungo termine", ispirando le persone a sognare ben oltre la vita umana.

Il segna tempo, che potrebbe raggiungere un'altezza di 152 metri, sarà situato all'interno di una montagna in Texas Occidentale.

L'idea di Hillis, esposta in un saggio per WIRED Magazine nel 1995, era quella di costruire un orologio che suonasse una volta all'anno, con la lancetta del secolo che avanzava ogni 100 anni e un cucù che usciva ogni millennio (un po' come questa fotocamera nel deserto che scatta una volta ogni 1.000 anni).

Per realizzare questo sogno, Hillis ha fondato la Long Now Foundation insieme a Stewart Brand, un'organizzazione no-profit che promuove il "pensiero a lungo termine". Bezos ha supportato il progetto con un investimento di 42 milioni di dollari.

Il progetto è una risposta alla tendenza della società moderna a un "attenzione patologicamente breve", come afferma Brand. Con decine di quadranti enormi e un generatore di suoni progettato dal musicista Brian Eno, l'orologio promette di essere un'attrazione carismatica e un punto di riferimento nel discorso pubblico.

Nonostante alcune critiche che vedono l'oggetto come un esempio di utopismo della Silicon Valley e di eccessiva ricchezza, il progetto continua a procedere. La costruzione è iniziata nel 2018, dopo anni di preparazione, inclusa la realizzazione di un pozzo verticale profondo 152 metri. Non c'è ancora una data di completamento fissata, ma, come suggeriscono i creatori stessi, non c'è fretta quando si pensa in termini di millenni.

Nel frattempo, un prototipo in scala ridotta dell'orologio è esposto al Science Museum di Londra. Nel frattempo, parlando di segna tempo, dovete sapere che quello dell'apocalisse si trova a 90 secondi dalla mezzanotte da due anni consecutivi.