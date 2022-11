Perché Jeff Bezos non è più il CEO di Amazon? Ecco a cosa si sta dedicando

Il fondatore di Amazon non è solo tra gli uomini più ricchi del Pianeta, ma anche uno dei volti più noti nel mondo tech. Già in passato ci siamo occupati della sua vita e attività, scoprendo, tra le altre cose, come andava Jeff Bezos a scuola.

La sua vita privata non è, in effetti un gran mistero. Per questo motivo, oggi cercheremo di rispondere a una delle domande più gettonate tra quelle che gravitano attorno alla sua figura: perché Jeff Bezos ha abbandonato il timone di Amazon e, soprattutto, di cosa si occupa attualmente?

Proprio nel contesto dell'annuncio dell'addio di Bezos ad Amazon, l'ex CEO del gruppo spiegò di averlo fatto per motivi squisitamente strategici e personali. In primis, Bezos ha deciso di passare il testimone ad Andy Jassy con l'azienda nel suo massimo splendore, proprio per avviare questa fase di transizione con una struttura solida su cui contare, sapendo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato.

A ogni modo, Bezos resta principale azionista di Amazon e, pertanto, una delle personalità di spicco nell'organico aziendale. Inoltre, la sua scelta è stata dettata anche dalla volontà di volersi dedicare in maniera più significativa alle sue altre attività, ovvero il Washington Post e la corsa allo spazio con Blue Origins, oltre alla splendida iniziativa Bezos Earth Fund, per supportare la ricerca e gli attivisti contro il cambiamento climatico.