Perché le labbra umane sono rosse? Il motivo è molto semplice

Per quale motivo le labbra degli esseri umani sono rosse? Nulla nel nostro corpo è casuale, per questo motivo oggi cercheremo di spiegarvi il motivo di questa colorazione, in una parte essenziale per le normali funzioni della nostra vita quotidiana.

"Le labbra sono fondamentali per mangiare, respirare e parlare", ha dichiarato a LiveScience Noël Cameron, professore di biologia umana alla Loughborough University nel Regno Unito. Contengono circa 1 milione di terminazioni nervose e proprio per questo motivo sono così sensibili ai cambiamenti ambientali.

Le labbra, inoltre, sono vitali per "i suoni consonantici bilabiali e labiodentali, così come per l'arrotondamento delle vocali", che permettono agli esseri umani di comporre il linguaggio. Per quale motivo hanno questo colore? Semplicemente perché a differenza delle altri parti del corpo, la pelle delle nostre labbra ha "solo" 3 o 5 strati di pelle, molto sottile rispetto a quella del viso, che ha fino a 16 strati (a proposito, sapete che è stata inventata una pelle artificiale?).

"Con il colore della pelle chiara, quelle delle labbra contiene meno melanociti. Per questo motivo, i vasi sanguigni compaiono attraverso la pelle delle labbra, il che porta alla loro notevole colorazione rossa", continua l'esperta. Con il colore della pelle più scuro, questa mancanza di strati di pelle è meno marcata perché semplicemente "la pelle delle labbra contiene più melanina e quindi è visivamente più scura".