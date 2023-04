Perché il lancio di Starship di SpaceX ha causato così tanti danni alla piattaforma?

Starship di SpaceX è finalmente stata lanciata... ma è esplosa. Si tratta di un grande evento che rappresenta il primo passo per la creazione di una vera e propria nave spaziale che sarà usata per i futuri viaggi al di fuori nel nostro pianeta. Questo lancio, però, ha creato davvero tanti danni inaspettati al pad di lancio, come mai?

Il decollo è avvenuto giovedì 20 aprile dalla struttura Starbase dell'azienda nel sud del Texas. Nonostante la fine con il botto e avvenuto con un motivo ben preciso, subito dopo il lancio, dopo che la polvere alzata dai 33 motori Raptor del primo stadio della nave stellare hanno riempito l'aria circostante, alla base della piattaforma di lancio è stato notato un vero e proprio cratere sotto il supporto di lancio orbitale, colpendo le infrastrutture vicine con pezzi volanti di cemento e altri detriti.

I danni, insomma, sono stati consistenti. Il supporto di lancio orbitale di Starbase non ha quella che si chiama "trincea di fiamma", ovvero una struttura progettata per deviare lo scarico lontano dalla piattaforma durante il decollo. Precauzioni simili sono state utilizzate anche per il lancio del razzo SLS della NASA (il più potente mai lanciato con successo) e, nonostante il pad abbia subito alcuni danni, ha retto dopo i quasi 4 milioni di chilogrammi di spinta generati al decollo.

Certo, Starship ha creato 7,5 chilogrammi di spinta al decollo, ma nonostante la potenza non sono state prese le dovute precauzioni.

Venerdì 21 aprile lo stesso Elon Musk ha affermato su Twitter che SpaceX ha iniziato a costruire "un'enorme piastra d'acciaio raffreddata ad acqua da mettere sotto il supporto di lancio" tre mesi fa. La piastra non era pronta in tempo per il lancio e la compagnia è andata avanti lo stesso, immaginando che il cemento sottostante della montatura orbitale potesse sopravvivere a un decollo.

Così non è stato a quanto pare.