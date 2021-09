Perché leggere ci fa venire sonno? I motivi sono semplici

Uno dei modi migliori per farsi venire sonno è quello di leggere un bel libro. Pagina dopo pagina, si assisterà a una progressiva e inevitabile sonnolenza che ci porterà, infine, nel mondo dei sogni. Si tratta di un metodo molto più funzionale di quello di guardare la TV o qualche video su YouTube. Perché, dunque, leggere ci fa venire sonno?

Innanzitutto mentre siamo intenti a leggere il nostro romanzo, spiega Science Focus della BBC, tendiamo ad essere estremamente rilassati, in un'atmosfera tranquilla e confortevole... le condizioni migliori per dormire. La lettura, inoltre, facilita la nostra mente e distoglie la sua attenzione da qualsiasi preoccupazione che potrebbe tenerci svegli.

"Leggere può essere rilassante e piacevole, il che può mettere la mente e il corpo nella mentalità o nello stato d'animo appropriati per andare a dormire", ha dichiarato il Dr. Raman Malhotra, neurologo e membro del consiglio di amministrazione dell'American Academy of Sleep Medicine. "Il motivo principale per cui leggere può aiutare alcuni ad addormentarsi è che concede alla mente un po' di tempo per riposare e rilassarsi prima di spegnere le luci per addormentarsi".

Perfino la concentrazione necessaria per elaborare ogni parola può essere piuttosto estenuante, specialmente se il libro scelto è molto complicato e denso di contenuto. Tutti questi fattori rendono la lettura un'ottima attività per addormentarsi velocemente. Se aggiungiamo che la lettura di un buon libro è sempre una cosa buona, non abbiamo più scuse per iniziare a condurre questa usanza.

