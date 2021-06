Perché la nostra lingua ha delle crepe? É una cosa normale?

Sicuramente ti trovi su questa pagina perché ti sarai accorto che la tua lingua non è completamente liscia, ma sembra avere delle "crepe", oppure ti trovi qui solo per curiosità. Bene, perché la nostra lingua ha delle crepe? Si tratta di una cosa normale?

Una lingua con queste "spaccature" è nota come "lingua fissurata", secondo l'American Academy of Oral Medicine (AAOM). Quest'ultima stima che il 5% della popolazione abbia queste fessure, mentre associazioni stimano che sia il 20% della popolazione a possederle. Attualmente non si ha una spiegazione scientifica sull'argomento.

Questa condizione può diventare più pronunciata con l'età, ma gli esperti non sanno ancora se possa essere l'inizio di qualche problema di salute... a parte di una possibile alitosi. Poiché la superficie della lingua non è completamente liscia, i residui di cibo possono rimanere intrappolati nelle scanalature, richiedendo un'attenzione extra durante l'esecuzione delle routine di igiene orale.

Insomma, nonostante la visione della lingua in questo modo possa sicuramente preoccupare, il più delle volte si tratta di qualcosa di innocuo. Il consiglio è sempre quello di chiedere al proprio dentista. A proposito di questa incredibile parte del corpo umano: lo sapevate che è stata creata una copia biomimetica della lingua umana? Mentre gli scienziati hanno anche creato una "lingua artificiale" che riconosce rapidamente i liquidi.