Perchè i link sono blu? Mettete da parte le vostre teorie, la risposta vi sorprenderà

Da sempre, i link sono comunemente associati al colore blu sul web. In molti ciclicamente si chiedono il motivo per cui gli hyperlink siano colorati in quel modo, e la risposta arriva direttamente da Tim Berners-Lee, il papà del World Wide Web.

In una serie di FAQ pubblicate sul sito web del consorzio del World Wide Web, Berners-Lee risponde alla domanda di uno studente di comunicazione visiva, il quale gli chiedeva per quale motivo i link sono blu.

"Ho trovato alcune possibili risposte: ad esempio il blu è un colore dell'apprendimento, ma non sono sicuro sia questa la risposta giusta. C'è qualche motivo per cui è stata scelta tale colorazione?" si legge nella domanda.

La risposta di Berners-Lee è per certi versi sorprendente: "non c'è motivo per cui si dovrebbe usare un colore, come il blu, per indicare la presenza di un link: è una cosa predefinita" afferma l'informatico britannico, il quale continua con la sua spiegazione. "Il primo client WWW, che ho scritto per il NeXT, utilizzava solo la sottolineatura per rappresentare i collegamenti, poichè era una forma di enfasi di riserva chenon è usata molto nei documenti reali. Il blu è arrivato quando i browser sono diventati colorati, ma non ricordo quale sia stato il primo ad usare il blu" continuava Berners-Lee, che comunque sottolineava come sia possibile modificare le impostazioni predefinite nella maggior parte dei browser, oltre che nei documenti HTML e nei fogli di stile CSS.

"La mia ipotesi è che il blu sia il colore più scuro e quindi minacci di meno la leggibilità. Ho usato il verde ogni volta che potevo nei primi progetti del WWW, per la natura e perché dovrebbe essere rilassante. Robert Cailliau ha realizzato l'icona WWW in molti colori, ma ha scelto il verde perché aveva sempre visto la W nella sua testa come verde" conclude la risposta alla FAQ.