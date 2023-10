Perché livello medio globale del mare è aumentato in maniera insolita?

Uno studio condotto da un team di oceanografi del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS) e in seguito prontamente pubblicato su Geophysical Research Letters, ci informa di un fenomeno decisamente inconsueto. Perché i livelli del mare si sono alzati oltre le previsioni?

Dopo aver visto l’Amazzonia che sta scomparendo, parliamo precisamente del periodo compreso tra giugno 2014 e maggio 2016. In questo periodo infatti, il livello medio globale del mare è aumentato di ben 15 millimetri. Ma cosa c’è di strano?

Tanto per cominciare, dovremmo tenere in considerazione che il livello medio globale del mare è aumentato di oltre 9 centimetri dal lontano 1993. Basandoci dunque su tali rilevazioni, il livello del mare si sarebbe dovuto innalzare di circa 4 millimetri all’anno, ovvero 8 millimetri nel periodo considerato. A quanto pare però, parliamo di cifre praticamente doppie.

Dopo aver analizzato i dati provenienti da diversi satelliti e sensori oceanici galleggianti, i ricercatori hanno studiato i cambiamenti nella temperatura e nella massa dell’oceano, oltre che la quantità di acqua presente nel bacino amazzonico. La spiegazione è più complicata del previsto e vede coinvolti diversi eventi decisamente peculiari.

Da una parte abbiamo infatti El Niño, ovvero un fenomeno unico al mondo, che modifica clima e meteo periodicamente (compresi gli anni in esame), mentre dall’altra troviamo un episodio realmente drammatico: il prosciugamento del bacino amazzonico.

"Quegli insoliti eventi di El Niño hanno influenzato il modello delle precipitazioni in tutto il mondo, diminuendo lo stoccaggio dell'acqua terrestre nel bacino amazzonico e portando quindi ad un aumento della massa oceanica media globale", spiega William Llovel, autore dello studio.

Gli scienziati hanno dunque scoperto che è caduta più pioggia sull’Oceano Pacifico tropicale orientale proveniente probabilmente dal bacino amazzonico, che ha contribuito addirittura per 5 millimetri nell’innalzamento complessivo. Inoltre, anche lo scioglimento delle calotte glaciali ha giocato un ruolo importante in tale evento.

Le rocce con volti umani in Amazzonia parlano chiaro: i cambiamenti climatici stanno divenendo sempre più violenti e i loro effetti combinati a fenomeni naturali come El Niño, non faranno altro che creare seri problemi in futuro.