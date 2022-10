Perché il logo di Linux è un pinguino? La storia dell'adorabile animaletto!

Dopo aver scoperto le principali distribuzioni Linux, torniamo a parlare dello storico sistema operativo open source per scoprire quali sono state le ragioni che hanno portato il suo fondatore a scegliere un pinguino come logo.

Stando a una versione archiviata del sito web ufficiale della fondazione, la responsabilità di scegliere il soggetto venne raccolta proprio da Linus Torvalds, mentre l'immagine finale fu disegnata da Larry Ewing.

Le opzioni sul tavolo degli sviluppatori erano davvero tantissime, secondo la ricostruzione del designer, e a proporre per primo un pinguino fu Alan Cox, ma le ragioni di Torvalds furono tutt'altro che banali.

Come riportano i ragazzi di Slashgear, una delle prime descrizioni del logo lo battezzarono come "Tux, il pinguino australiano", mentre il nome Tux deriverebbe da "Torvalds UniX". Quanto alle motivazioni, sembrerebbe che Linus abbia scelto Tux al posto delle tante altre opzioni sulla base del suo desiderio di far apparire Linux come un qualcosa di distante dall'immagine corporativa delle classiche aziende tech. In particolare, gli altri loghi in qualche modo sembrava che mancassero di "entusiasmo".

Tux, d'altro canto, era "divertente e simpatico". Successivamente, per accompagnare il lancio di Linux 2.0, Torvalds avrebbe scritto che "qualcuno mi ha detto di non essere proprio sicuro che un pinguino sovrappeso rappresenti seriamente lo spirito di Linux, il che mi suggerisce che queste persone non hanno mai visto un pinguino arrabbiato scagliato contro di loro a 100 miglia all'ora. Sarebbero stati molto più cauti sulle loro parole se l'avessero sperimentato!".

Un'altra ricostruzione ci parla di un giovane Linus in visita allo zoo di Canberra, dove c'era questo piccolo pinguino che gli morse un dito, evento che instillò nello sviluppatore una forte passione per questi adorabili e temibili animali.



Ma adesso tocca a voi: qual è il vostro animale preferito? Lo avreste utilizzato come logo per la vostra azienda? Fatecelo sapere nei commenti!