Perché a Londra questo storico ponte è stato avvolto con fogli di alluminio?

In Europa, così come nel resto del mondo, le temperature stanno toccando livelli sempre preoccupanti e pericolosi. Pensate, infatti, che in Inghilterra i funzionari di una base militare hanno dovuto spostare degli aerei perché l'asfalto si stava sciogliendo, mentre a Londra un ponte storico è stato avvolto con fogli di alluminio.

L'obiettivo è quello di proteggere le infrastrutture dal caldo record. Dopo un "allarme rosso" a causa delle temperature, i funzionari della città hanno avvolto completamente l'Hammersmith Bridge di Londra, un ponte vecchio 135 anni, con delle lamine d'argento capaci di riflettere i potenti raggi del Sole.

Questa non è la prima volta che gli esperti attenzionano l'impatto del caldo sull'Hammersmith. Nell'agosto 2020, le alte temperature hanno generato delle microfratture nei piedistalli in ghisa, portando le autorità a chiudere il passaggio per quasi un anno intero ed effettuare una corretta manutenzione.

Attualmente, con l'ultima ondata di caldo che brucia il paese, i funzionari sperano che riflettendo la luce solare durante il giorno e facendo funzionare il sistema di raffreddamento - costato mezzo milione di dollari - gli ingegneri saranno in grado di mantenere la temperatura delle catene del piedistallo al di sotto di 13 °C. Se quest'ultima dovesse raggiungere i 18°C, invece, il ponte verrò chiuso.

Le prossime settimane di caldo saranno ancora più dure, mentre le prossime estati minacceranno ancora di più altre strutture mal attrezzate. Lo scorso anno, pensate, c'era così caldo che quelle di USA e Canada si stavano sciogliendo.