Ecco perché sulla Luna calcoleremo il tempo diversamente da quello della Terra

La durata di un giorno sulla Terra definisce le nostre abitudini e, ancora più importante, i nostri cicli. Ed è qui che sorge un dubbio: come possiamo operare su altri mondi dove la durata di un giorno è completamente diversa? Per questo motivo è forse arrivato il momento di iniziare a calcolare lo scorrere delle ore in modo diverso in base a dove ci troviamo.

Lo stesso Albert Einstein diceva che il tempo non scorre uguale nell'Universo... e misurarlo già soltanto sulla Luna sarà complicato. Una volta che ci saranno più basi sul nostro satellite, ognuna delle quali sperimenterà il giorno e la notte in momenti diversi, e i satelliti per le comunicazioni orbiteranno sopra di loro, le cose diventeranno complicate.

Secondo l'ESA (Agenzia spaziale europea) quello che serve è un tempo di riferimento lunare, ma non è finita qui. Satelliti e GPS utilizzano degli orologi atomici super precisi per comunicare in tempo reale la loro posizione, ma a causa della minore gravità lunare questi orologi guadagneranno in media 56 milionesimi di secondo al giorno rispetto a quelli sulla Terra.

Potrebbe sembrare banale, ma questo problema - se trascurato - potrebbe rivelarsi catastrofico per le operazioni congiunte che devono allinearsi al microsecondo. Lo stesso, se ci pensate, vale anche per le altre unità di misura: un chilo sulla Terra sarà più leggero sulla Luna a causa della gravità ridotta (a proposito, ecco il vostro peso su alcuni luoghi del Sistema Solare).

Per questo motivo alcuni suggeriscono la creazione di unità di misura ad hoc per il luogo in cui si ci trova. Fantascienza? No, progresso!