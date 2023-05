Ecco perché la luna di questo mese di chiama 'Luna nera'

Sono tanti i nomi che si riferiscono al nostro bel satellite. Quindi proprio oggi, venerdì 19 maggio, in cielo si potrà osservare la famigerata "luna nera", che in termine astronomico non vuol dire assolutamente nulla, ma è un evento che si verifica solo una volta ogni pochi anni.

Questa sarà la terza luna nuova in una stagione con quattro lune nuove (questo termine si riferisce quando nel corso della sua orbita il nostro satellite è in congiunzione col Sole, cioè si frappone tra la Terra e la nostra stella).

Si tratta di un evento che accade solo ogni 33 mesi circa.

Una luna nuova si verifica ogni 29,5 giorni - ovvero il tempo necessario alla luna per completare un'orbita terrestre. Le date per quest'ultima in questa stagione sono: martedì 21 marzo; giovedì 20 aprile; venerdì 19 maggio; e domenica 18 giugno.

Ed è proprio quella di questa sera la "luna nera" (dopo quella rosa) di questo mese.

Nessun titolo mistico o altro: proprio come una luna blu è la seconda luna piena nello stesso mese di calendario, questo è solo un semplice nome che non ha alcun significato. Il soprannome, inoltre, può anche descrivere il raro verificarsi di un mese senza luna nuova o senza luna piena.

Ciò può accadere solo a febbraio, l'unico mese abbastanza breve da iniziare e finire tra due lune nuove o due lune piene, ma accade una volta ogni 5-10 anni. A proposito, ma per quale motivo febbraio è composto solo da 29 giorni?