Ecco perché la Luna rappresenta il banco di prova perfetto prima di andare su Marte

L'Agenzia Spaziale Americana tornerà sulla Luna grazie al programma Artemis, e dovrebbe farlo nel 2024. Il prossimo obiettivo, almeno secondo quanto è stato affermato di recente anche dall'amministratore della NASA, sarà Marte.

Recentemente durante l'International Astronautical Congress, Erwan Beauvois, un ingegnere di operazioni spaziali con il National Center for Space Studies e rappresentante dell'Agenzia spaziale francese, ha parlato del motivo che spingerebbe la NASA a esplorare prima il nostro satellite, invece che puntare subito al Pianeta Rosso. "Un buon programma sulla luna è un buon programma su Marte. Se pensi al programma spaziale come a una road map, può essere coerente ed è abbastanza utile farlo".

Ci sono grandi differenze, ovviamente, tra la luna e Marte, riconosce Beauvois. Quindi, perché andare sulla luna prima di proseguire su Marte? Per prima cosa, secondo l'uomo, i futuri astronauti avranno gli stessi bisogni in entrambi i luoghi: energia, acqua e utilizzare le risorse disponibili per costruire strutture e vivere e lavorare in superficie.

Le tecnologie che estraggono l'acqua dalla polvere lunare, ad esempio, potrebbero essere rielaborate per la polvere di Marte. Lo stesso vale per processi come la stampa 3D, utilizzando la regolite marziana e lunare per migliorare la schermatura o costruire le strutture. Inoltre, sulla luna si potrebbero testare i reattori nucleari per gli avamposti del Pianeta Rosso.

Insomma, un soggiorno sulla luna potrebbe consentire ai ricercatori di rispondere a delle domande vitali prima di esplorare nuovi mondi del sistema solare.