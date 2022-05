Perché la Luna si tinge di rosso durante l'eclissi? L'avvento della 'Luna di Sangue'

Nella miriade di oggetti cosmici che compaiono al calar del Sole sul palcoscenico della volta celeste, uno su tutti rapisce il cuore degli esseri umani dall’alba dei tempi. Si tratta della Luna, meraviglioso satellite terrestre che durante le eclissi cambia volto. Vi siete mai chiesti perché la Luna si tinga di rosso durante l’eclissi?

L’eclissi lunare è un fenomeno astronomico dovuto alle dinamiche di interazione tra Sole, Terra e Luna. Durante le eclissi totali l’ombra del nostro pianeta oscura totalmente la Luna, a causa dell’intersezione con l’asse luminoso diretto verso il satellite e scaturito dal Sole.

Non appena il satellite viene colpito dall’ombra terrestre, il volto della Luna che conosciamo muta drasticamente, assumendo accesi e suggestivi toni cremisi. Considerando l’interposizione della Terra nel sistema di interazione Sole-Luna e la conseguente ombra riflessa sul satellite, sarebbe logico pensare che l’ombra generata dovrebbe assumere una colorazione tendente al nero, eppure non è così.

Come mai, dunque, la Luna si tinge di rosso durante l’eclissi?

In merito al fenomeno, la NASA ha così dichiarato: "Quando la luna è all'interno dell'ombra, assume una tonalità rossastra. Le eclissi lunari sono talvolta chiamate 'Lune di sangue' a causa di questo fenomeno".

Le motivazioni sono ascrivibili alle dinamiche di dispersione della luce, fenomeno definito “Scattering di Rayleigh”. In base a tale legge, alcune lunghezze d’onda dello spettro luminoso si diffondono maggiormente rispetto ad altre.

Per quanto il Sole, la Terra e la Luna, durante l’eclissi, si allineino in modo quasi perfetto, le onde luminose provenienti dalla nostra stella sono soggette a curvatura attorno alla circonferenza terrestre prima di raggiungere la Luna.

In questo modo la luce solare filtra attraverso l’atmosfera, venendo a contatto con le particelle che la compongono. Queste ultime, nell’interazione con la luce, disperdono la componente blu a lunghezza d’onda minore e lasciano trapelare la componente luminosa a lunghezze d’onda maggiore, che corrisponde ai toni dell’arancione e del rosso, conferendo al volto della Luna la sua “natura sanguinaria”. Applicando questo ragionamento possiamo trovare la risposta al perché il cielo è azzurro nella nostra atmosfera.

Durante le eclissi il volto della Luna può cambiare a seconda della fase e dell’entità, se parziale o totale, assumendo colori che vanno dal grigio all’ambra. Anche le condizioni atmosferiche e la composizione dell’atmosfera stessa possono inficiare sulla colorazione. Secondo la NASA, inoltre, la presenza di grandi quantità di ceneri vulcaniche o scaturite da incendi di notevole intensità potrebbero produrre una colorazione lunare di una tonalità di rosso più scura.

La prossima eclissi lunare totale avverrà il 16 maggio 2022. Sarà visibile solo nelle sue fasi iniziali dall'Italia e non alla sua massima intensità. Per gli appassionati nostrani del fenomeno sarà necessario attendere il 31 dicembre del 2028 per apprezzarne il massimo splendore, così da far sfoggio dei principi fisici che determinano l’avvento della "Luna di sangue". Nel frattempo, siete sicuri di sapere a chi appartiene la Luna?