Perché la maglia della nazionale italiana è azzurra? Ecco da dove deriva il colore

Abbiamo ancora negli occhi le splendide immagini dei festeggiamenti della nazionale italiana di calcio dopo la vittoria di Euro 2020. Gli Azzurri ieri hanno sfilato per le vie di Roma portando in trionfo la coppa conquistata a Wembley, ma perchè la nostra divisa è azzurra?

Gli sportivi sapranno sicuramente che l'azzurro è il colore predominante non solo per la nazionale di calcio, ma anche per quella olimpica che si appresta ad affrontare le olimpiadi di Tokyo. Se avete visto ad esempio la partita di qualificazione della nazionale di basket, avrete sicuramente notato che anche in quel caso la canotta era blu, così come le divise delle altre squadre.

L'azzurro delle nostre maglie deriva dallo storico stemma nobiliare della casa Savoia. La fascia che caratterizzava il drappo di tela incollato sullo scudo nobiliare dei Savoia era, appunto, azzurra.

Il primo utilizzo della divisa azzurra risale al 6 Gennaio 1911, quando la Nazionale disputò una partita di calcio contro l'Ungheria. Da allora il colore è sempre stato predominante, intervallato dal bianco per la seconda maglia, e non si può dire che non abbia portato fortuna visto che gli Azzurri di calcio hanno vinto 4 Coppe del Mondo, 2 Europei ed una medaglia d'oro alle Olimpiadi.

