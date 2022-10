Perché queste mamme-pinguino abbandonano il primo uovo, ma il secondo no?

C’è una particolare razza di pinguini dalla cresta eretta (Eudyptes sclateri), di cui sappiamo veramente poco, che adotta un comportamento mai visto prima: ogni stagione riproduttiva depone due uova, ma la prima di queste viene abbandonata.

Questo modus operandi è stato osservato per la prima volta nel 1998, ma solo ora gli scienziati, una volta esplorate le disabitate isole antartiche, pensano di sapere perché le femmine allontanano col becco il primogenito. La densità dei pinguini a cresta eretta è diminuita drasticamente negli ultimi 50 anni.

La nuova analisi dei vecchi dati suggerisce che questi uccelli acquatici praticano questa forma di “infanticidio” perché non riescono a trovare abbastanza risorse per tutta la colonia, non essendo più presente la stessa quantità di krill (dei crostacei) e di calamari di un tempo.

Ma perché è proprio il primogenito ad avere la sorte peggiore? Normalmente, il primo uovo che depongono i pinguini è molto più piccolo del secondo, prediletto dalle madri, in quanto associano alla grandezza dell’ovulo un pargolo più prestante, cosicché possa offrire una maggior probabilità di sostentamento alla progenitrice. Nonostante sia comune che questi uccelli depongano uova di diverse dimensioni, la maggior parte del mondo volatile è estraneo a questo fenomeno.

Di tutti i 113 nidi studiati dai ricercatori nel 1998, circa l'80% delle “prime uova” sono andate perdute il giorno in cui sono state deposte le “seconde”. Se queste informazioni possono sembrare vaghe è perché effettivamente lo sono: i dati su cui si basa questo studio sono vecchi di diversi decenni e non esiteremo ad affermare che la specie Eudyptes sclateri è “scientificamente trascurata”, forse a causa delle condizioni ostili all’uomo delle regioni remote in cui vivono.

Proprio in virtù del calo demografico della specie, si dovrebbe investire di più sullo studio dei pinguini dalla cresta eretta, al fine di preservare questa minoranza. Nel frattempo, sapevate che, differentemente da com'è noto, i pinguini non sono proprio monogami?