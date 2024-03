Perché mangiamo conigli e molte uova di cioccolato per la Pasqua?

Fino alla scoperta delle Americhe, il cacao era un alimento sconosciuto agli europei, che festeggiavano la pasqua ogni anno con dei tipici dolci tradizionali. Quando però il cacao si diffuse in tutto il mondo, le tradizioni culinarie cambiarono e molti dolciari inventarono nuove ricette.

Tra i dolci più famosi della Pasqua, che cominciarono a diffondersi in Europa dalla seconda metà del Seicento nelle corti nobiliari, ci sono i conigli e gli ovetti di pasqua, che più tardi sarebbero cresciuti di dimensioni, per ospitare dei regali.

Molte persone oggi si chiedono come mai gli antichi cuochi scelsero proprio queste forme animali per celebrare una festa sacra come la Pasqua, in cui la sofferenza e l'esecuzione di Cristo rappresentano il culmine del nuovo patto evangelico fra Dio e l'uomo. In realtà però le ragioni simbolico storiche culturali che hanno spinto a questa scelta sono diverse e alcuni provengono perfino dalle antiche religioni pagane presenti in Europa, prima dell'evangelizzazione romana.

L'uovo è stato un simbolo di Cristo a partire dai primi secoli del cristianesimo, insieme al disegno del pesce, noto con il suo termine greco "ichthys". L'immagine dell'uovo dal punto di vista simbolico ricordava infatti ai primi cristiani l'evento della "risurrezione", oltre che la vittoria della vita sulla morte.

La leggenda del coniglio pasquale invece è collegata all'antica dea della prosperità e della Primavera di origine germanica Eostre, nota anche come Ostara, da cui deriva il termine inglese "Easter", il cui significato è pasqua. Questa dea, mentre diffondeva abbondanza dopo l'inverno, era infatti aiutata da una piccola lepre, compagna delle sue avventure. In origine questa lepre era un uccellino, che la dea aveva trasformato per far divertire i bambini. Per questa ragione era in grado di produrre delle uova, nascondendole nei campi per far sì che i bambini non potessero prenderli.

Dal punto di vista simbolico, il coniglio pasquale è anch'esso collegato al rinnovamento della primavera. Il coniglio infatti comincia a riprodursi forsennatamente dalla fine di Marzo, indizio che spingeva un tempo i popoli germanici a capire che da lì in avanti il clima sarebbe migliorato.

Seppur talvolta le sorprese dentro le uova di pasqua possono risultare mortali, in origine i cuochi scelsero questi simboli poiché facevano parte delle tradizioni popolari locali, come la colomba per l'Italia, che divenne a sua volta un dolce molto apprezzato a partire dagli inizi degli anni Trenta del Novecento.

