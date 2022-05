Perché mangiando l'ananas la nostra bocca pizzica? Il motivo è davvero inquietante

L'ananas è sicuramente un ottimo frutto estivo da mangiare durante i giorni più afosi (non per niente è protagonista di un famosissimo cocktail). Nonostante non debba essere messo sulla pizza, mangiarlo è un grande piacere... ma perché durante la masticazione rende la nostra bocca così strana? Quasi come se la stesse pizzicando?

Il colpevole è probabilmente un complesso enzimatico chiamato bromelina, secondo un documento pubblicato nel 2019 sulla rivista Annals of Allergy, Asthma and Immunology. Quest'ultima nel linguaggio tecnico è una proteasi, un tipo di enzima che scompone le proteine in aminoacidi, una caratteristica unica dell'ananas.

"Al momento, non ci sono molte prove sull'appetibilità della bromelina o sul modo in cui l'enzima dà il tipico sapore e la sensazione in bocca", ha affermato Alessandro Colletti, farmacologo dell'Università di Torino. È molto probabile, tuttavia, che dopo aver mangiato diversi pezzi di ananas, la bromelina inizierà ad abbattere alcune delle proteine ​​​​della mucina che costituiscono lo strato protettivo della mucosa nella nostra bocca.

"Quando mangi l'ananas, la concentrazione di bromelina è di circa 500 microgrammi per millilitro", continua Colletti. "La concentrazione non è molto alta, ma è sicura anche a concentrazioni molto più elevate. Ad esempio, il gel orale di bromelina, che ha una concentrazione da 200 a 400 volte maggiore dell'ananas, può essere applicato direttamente in bocca perché le sue proprietà antinfiammatorie possono compensare le ulcere della bocca causate dalla chemioterapia".

Insomma, il motivo per cui sentiamo la nostra bocca così strana dopo aver mangiato il frutto è perché, in poche parole, la bromelina sta attaccando le proteine che si trovano nello strato protettivo della mucosa nella nostra bocca. A darci la strana sensazione, inoltre, potrebbe anche essere l'acidità del succo.

A proposito, sapete che con l'ananas dei ricercatori hanno costruito parti di droni?