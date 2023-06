Perché mangiare l'ananas pizzica e fa sanguinare la bocca? La risposta è curiosa

L'ananas è un frutto sicuramente molto amato, soprattutto in estate, ma alle volte mangiarlo può causare qualche problema a coloro che hanno le gengive sensibili. Oltre a pizzicare la bocca (questo capita più o meno a tutti) potrebbe anche farvela sanguinare... ma vediamo il motivo dietro tale reazione.

La causa è da ricercare in un semplice enzima chiamato bromelina, che viene utilizzato per ammorbidire le carni dure perché è in grado di rompere le proteine. Solitamente, quest'ultimo causa solo un leggero formicolio o bruciore nella bocca, mentre ad altri - molto più raramente - sanguinamento alla lingua, alle gengive e alle guance.

Secondo il National Center for Complementary and Integrative Health, la bromelina è stata studiata per il trattamento delle ustioni perché contiene proteasi di cisteina, in grado di rompere le proteine ovunque ci sia questo amminoacido. Poiché le cellule dei mammiferi (soprattutto la nostra bocca!) contengono abbondanti quantità di cisteina, gli enzimi hanno molto su cui lavorare quando vengono a contatto con il tessuto umano.

Sebbene la bromelina possa essere utile nel rompere il tessuto cicatriziale, non fa distinzione e può lavorare anche sulle cellule presenti nella nostra bocca. Tagliare l'ananas dalla parte più concentrata di questo enzima, che si trova nel gambo, può ridurre il rischio di fastidi o, in alternativa, optare per quello in scatola anziché fresco.

Ovviamente l'ananas è sicuro da mangiare e solo una cosa non dovete fare: metterlo sulla pizza.