Perche mangiare il wasabi? Ecco svelato il suo 'superpotere'

Un nuovo studio giapponese dell'Università di Tohoku e pubblicato sulla rivista internazionale Nutrients, mostra come il wasabi, il noto condimento verde che rende piccante il sushi, potrebbe possedere "poteri" di miglioramento della nostra memoria. Motivo in più per mangiarlo?

Nonostante i risultati ottenuti siano stati estrapolati da un piccolo numero di volontari, l'autore principale dello studio, il Professor Rui Nouchi, docente presso l'Istituto di Sviluppo, Invecchiamento e Cancro dell'Università di Tohoku, ha affermato di essere rimasto notevolmente sorpreso dalla scoperta di tale proprietà del Eutrema japonicum Koidz.

"Sapevamo da precedenti studi sugli animali che il wasabi conferiva benefici alla salute, ma ciò che ci ha davvero sorpreso me ed il mio team è stato il sostanziale contributo alla memoria. Il miglioramento è stato davvero incredibile", ha affermato l'autore in una recente intervista alla CBS.

Ma cosa potrebbe determinare esattamente l’aumento di memoria fornito dal wasabi? Secondo quanto riferito da Nouchi la risposta risiede nel principio attivo del wasabi, un composto antiossidante ed antinfiammatorio chiamato 6-MSITC, che si trova solo in pochissime tracce in tutto il resto del regno vegetale.

Nello studio, 72 volontari sani di età compresa tra 60 e 80 anni sono stati divisi in due gruppi. Uno di questi ha assunto 100 milligrammi di estratto di wasabi prima di andare a dormire, mentre all'altro è stato somministrato solo un semplice placebo.

Dopo 90 giorni, il gruppo che aveva assunto l'Eutrema japonicum Koidz ha riscontrato miglioramenti sia nella memoria a breve che a lungo termine, sulla base di test standard relativi alle competenze linguistiche, alla concentrazione ed alla capacità di svolgere semplici compiti.

Inoltre, coloro che avevano preso l'estratto di wasabi hanno anche visto i loro punteggi di memoria episodica aumentare in media del 18%, ottenendo un risultato in media più alto del 14% rispetto al gruppo placebo in generale.

Secondo il Prof. Nouchi ed il suo team questo miglioramento generale si deve al contributo del 6-MSITC che ha ridotto l’infiammazione ed i livelli di ossidanti presenti nell’ippocampo, la piccola ma preziosissima area del cervello responsabile della memoria spaziale ed a breve e lungo termine.

I ricercatori dell'Università di Tohoku prevedono ora di testare l'estratto di wasabi su altre tipologie di gruppi, così da dimostrare se la spezia possa rallentare il declino della memoria nei pazienti affetti da demenza, sfruttando le sue straordinarie capacità di migliorare il riconoscimento di volti e nomi, che spesso è il principale problema legato alla memoria negli anziani.

Quindi un motivo in più per mangiarlo no? Voi lo apprezzate o non riuscite proprio a sopportarlo? Sapete inoltre riconoscere il vero wasabi?