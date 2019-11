Perché dopo aver mangiato tanto ci viene, molto spesso, sonno?

Natale è vicino, e con l'arrivo della festa più amata da tutti si avvicinano anche i cenoni interminabili. Oltre a quel senso di sazietà e pesantezza che ci accompagneranno lungo tutto il corso delle feste, proveremo, sopratutto dopo aver mangiato, sonno. O come viene chiamata in gergo, sonnolenza post-prandiale. Come mai?

Per capire il motivo, è importante sapere cosa succede al nostro corpo quando si mangia. Durante la masticazione lo stomaco produce la gastrina, un ormone peptidico presente nella mucosa protettiva dello stomaco, che innesca la produzione dei succhi digestivi che andranno a scomporre il cibo.

Successivamente il cibo scomposto si sposta nell'intestino tenue, mentre l'intestino rilascia l'enterogastrone che regola il flusso sanguigno. Nel frattempo un altro organo si è attivato: il pancreas, che rilascia l'insulina per aiutare lo stomaco ad assorbire glucosio dai carboidrati durante il pasto. L'insulina invia una grande varietà di aminoacidi nel cervello, inclusa la "famigerata" sostanza chimica conosciuta come triptofano, uno dei principali responsabili del nostro abbiocco.

Non sempre ci viene sonno, solamente avviene dopo pranzi molto abbondati. I motivi sono presto detti: un pasto ricco di carboidrati innesca un picco maggiore di insulina, che fa entrare più triptofano nel cervello. Quando ciò accade, il triptofano si trasforma in serotonina e successivamente in melatonina. Inoltre, il glucosio dei carboidrati può bloccare delle cellule cerebrali chiamate oressina, importanti nella regolazione del ritmo sonno-veglia.

I pasti ricchi di proteine, invece, ​​non hanno lo stesso effetto, poiché le proteine ​​tendono a favorire il rilascio di aminoacidi più stimolanti. Qualora si volesse evitare questo effetto ci sono alcuni modi. Ad esempio mangiando delle porzioni ridotte ricche di proteine e vitamine.