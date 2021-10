Perché le maratone sono lunghe proprio 42 chilometri e 195 metri?

Per essere considerata maratona, una corsa deve essere lunga 42 chilometri e 195 metri. Perché proprio questi numeri e non una cifra tonda come 43 o 42 chilometri? Vediamo il motivo di questa scelta.

La maratona, all'inizio della sua storia, è stata ispirata all'impresa del messaggero Fiidippide che corse da Maratona ad Atene per portare al popolo la notizia che i greci avevano sconfitto i persiani (ecco l'elmo da guerra di un greco usato contro i persiani). Durante il tragitto, il corriere coprì una distanza approssimativa di circa 40 chilometri.

Nella maratona moderna, apparsa verso la fine del XIX secolo, questa cifra si andò ad approssimare ancora di più intorno ai 40 chilometri. Durante i primi giochi olimpici del 1896, i corridori percorrevano il vecchio percorso di Fiidippide per una distanza di 40.000 metri, ma nelle successive maratone non si scelse mai una distanza standard.

Tutto questo fin quando le Olimpiadi non arrivarono a Londra nel 1908. La famiglia reale inglese voleva che l'evento iniziasse direttamente di fronte al Castello di Windsor e i i bambini volevano vedere l'inizio della gara dal vivaio del castello. Gli arbitri accettarono, e decisero di spostare quindi la linea di partenza a una distanza di 41.843 metri (a proposito di Olimpiadi, sapete che un secondo posto è più stressante di un secondo posto?).

All'equazione mancano ancora 352 metri, come vennero aggiunti? Sempre per "colpa" di un'idea della famiglia reale, che voleva che la gara si concludesse davanti al loro box di osservazione. Dopo le Olimpiadi di Londra, la distanza della maggior parte delle maratone continuò a oscillare... per poi fermarsi definitivamente a quella scelta a Londra: 42 chilometri e 195 metri.