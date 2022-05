Perché Mark Zuckerberg è in Italia? C'è l'incontro con Mario Draghi

In seguito alle prime avvisaglie di Mark Zuckerberg in Italia a Torino, torniamo ad approfondire la questione. Infatti, sembra che non ci sia solamente quella motivazione a spingere il CEO di Meta a raggiungere il nostro Paese. A tal proposito, ci sarà un incontro con Mario Draghi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Repubblica, nella giornata del 5 maggio 2022 alle ore 10 a Palazzo Chigi si presenterà proprio Mark Zuckerberg. In ogni caso, il CEO di Meta ha anche effettuato altre visite di lavoro: basta infatti dare un'occhiata al profilo ufficiale Instagram di Zuckerberg per venire a conoscenza del fatto che non è mancato anche un incontro con un'altra importante figura legata all'Italia.

Facciamo riferimento a Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica. Tra l'altro, Zuckerberg ha fatto sapere che con Del Vecchio ha discusso dei nuovi occhiali smart di Meta per il Metaverso, facendo anche provare in quel di Milano al noto imprenditore italiano un indossabile EMG con interfaccia neurale che permetterà di controllare i succitati occhiali e altri dispositivi che sono nei piani dell'azienda.

Insomma, come prevedibile, Zuckerberg non si è limitato a fare una "visita" alla Cioccolateria Peyrano di Torino, come già emerso in precedenza, ma c'è anche molto altro nella permanenza in Italia del CEO di Meta.