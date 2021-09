Perché i mazzi di carte hanno due Jolly? Vennero introdotti solo in seguito per un motivo

Chiunque abbia dimestichezza con le carte francesi sa che molto spesso, quando si gioca, bisogna togliere le carte "Jolly" che, nonostante siano utilizzate in qualche gioco, molto spesso risultano "inutili". Queste carte, infatti, non avevano uno spazio quando vennero create nel mazzo originale, ma vennero aggiunte in seguito.

I jolly furono aggiunti al mazzo intorno al 1860, quando le carte da gioco erano già ampiamente diffuse e conosciute, a causa delle regole di un popolare gioco chiamato "Euchre" (popolare principalmente in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti).

In poche parole questo gioco è una sorta di briscola con le carte francesi, in cui i jolly erano le carte più alte in assoluto (una super-briscola, per intenderci). Tuttavia, l'Euchre prevedeva un solo jolly a partita, quindi il motivo per cui ce ne siano due è sconosciuto; forse i produttori dell'epoca non volevano avere un mazzo con carte dispari.

Perché è stata scelta la figura del giullare? Il motivo è da correlarsi alle altre figure (Re, Regina e Fante) che rappresentano tutti ruoli di corte (ecco com'era la vita di un giullare di corte nel Medioevo). Dopo l'esplosione di popolarità dell'Euchre, il gioco perse l'interesse dei più e venne superato da altri giochi di carte, come il Bridge. Tuttavia, i jolly sono rimasti all'interno dei mazzi e hanno trovato spazio anche in altri giochi.



A proposito, lo sapevate che Nintendo produceva carte da gioco?