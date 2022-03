Perché Mediaset si sente in inglese? La problematica è molto diffusa

Tra i numerosi problemi post-MPEG4 segnalati dagli utenti su digitale terrestre, ce n'è uno particolarmente diffuso e fastidioso: i programmi Mediaset infatti dopo la sintonizzazione si sentirebbero in inglese.

Questo problema, a quanto pare, si verifica principalmente sui decoder Sky ed almeno al momento non è chiaro il motivo. Il bug software dovrebbe essere risolto definitivamente con un aggiornamento software in arrivo nei prossimi giorni, ma nel frattempo ci sono delle soluzioni alternative per metterci una pezza e quindi far tornare tutto nei ranghi.

Il primo sistema, ovviamente, è rappresentato alla modifica della traccia audio, che può essere effettuata cliccando semplicemente sul pulsante giallo del telecomando e quindi selezionando la lingua del programma su "Italiano". Questa procedura è attualmente il sistema più immediato in quanto l'impostazione viene mantenuta anche se si cambia canale.

Una soluzione alternativa invece può essere rappresentata dalla risintonizzazione dei canali su digitale terrestre: basta premere il tasto Home, quindi spostarsi in Impostazioni e selezionare "Ricerca canali". Qui, spostatevi su "Tipo di canali: in chiaro" e create una nuova lista. Confermate tramite il tasto ok ed attendete che si concluda la procedura. La situazione dovrebbe tornare rapidamente nei ranghi normali. Se ciò non dovesse avvenire, invece, vi consigliamo di cambiare la lingua manualmente ed attendere l'aggiornamento.