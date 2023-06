Perché da MediaWorld il prezzo barrato è più basso dell'altro? Cambiamento epocale

Usualmente siamo abituati a offerte Tech di MediaWorld che mettono in evidenza, barrandolo, il prezzo precedente, lasciando poi in colorazione rossa quello scontato. Finora questo è stato il metodo per identificare i costi, ma nelle ultime ore sta accadendo qualcosa.

Provando infatti a visitare il portale ufficiale di MediaWorld nella serata del 30 giugno 2023, si nota che un po' tutti i prezzi barrati sono scomparsi. I prodotti del volantino Red Friday, ad esempio, vengono visualizzati direttamente con un unico costo, senza alcun tipo di offerta messa in evidenza (e questo vale per miriadi di prodotti).

Un aspetto che non sta passando inosservato tra gli utenti risiede poi nel fatto che per alcuni prodotti, come ad esempio il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO T8, il prezzo barrato è addirittura inferiore a quello in rosso. La questione ha dunque mandato un po' in confusione alcune persone, anche se in realtà a fornire una spiegazione è direttamente il sito Web ufficiale di MediaWorld.

Nel contesto della pagina MediaWorld del succitato robot aspirapolvere, basta infatti spostare il mouse sopra all'indicazione "i" per leggere che "il prezzo barrato indica il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni su mediaworld.it". In parole povere, non viene più indicato il "costo precedente", bensì il costo più basso avuto dal prodotto negli ultimi 30 giorni, motivo per cui il prezzo barrato potrebbe risultare anche più basso di quello in rosso (potete vedere come appariva prima la pagina mediante Wayback Machine).

In ogni caso, non sembra che si tratti di una coincidenza. Provando a dare un'occhiata anche al sito Web ufficiale di Unieuro, infatti, molti dei prezzi barrati presenti fino a qualche tempo fa sono "spariti". Questi si possono ancora trovare, ad esempio, nella pagina Unieuro di Samsung Series 8 QE50Q80B, dato che per quest'ultimo televisore vede indicato come barrato quello che viene definito nell'asterisco dallo stesso portale come il "prezzo più basso applicato da Unieuro nei 30 giorni antecedenti allo sconto".

Attualmente non è chiaro il motivo di questi cambiamenti (per certi versi "epocali"), ma potrebbe trattarsi di modifiche effettuate nell'ottica di rendere più evidente per il consumatore se un'offerta conviene o meno. Certo è che quel che prezzo barrato inferiore a quello in rosso inizialmente attira l'attenzione. Al netto di questo, sempre rimanendo nell'ambito delle indicazioni dei costi sul Web, potrebbe interessarvi sapere cosa significa mediano su Amazon (dato che in quel contesto viene effettuata una distinzione).