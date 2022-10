Ecco perché nel Medioevo venivano indossate queste scarpe assurdamente lunghe

La moda si evolve velocemente e qualcosa che oggi sembra essere "assurdo", tempo fa magari era molto in voga. Un esempio riguarda la storia dei tacchi, prima utilizzati dagli uomini più potenti del mondo, mentre oggi considerati delle calzature prettamente femminili. Lo stesso vale per la "poulaine", una scarpa con una punta estremamente lunga.

Queste calzature venivano utilizzate tra la nobiltà europea nel corso del XV secolo e originariamente provengono dalla città di Cracovia, in Polonia. La parte allungata era solitamente riempita con materiali di imbottitura, come la lana, per mantenerne la loro caratteristica forma e durare il più a lungo possibile nel tempo.

Erano sia uomini che donne ad indossare questo tipo di scarpe, ma quelle maschili avevano solitamente le punte più lunghe... che potevano arrivare fino a 50 centimetri! Più che essere una moda nel senso stretto del termine, le calzature venivano utilizzate piuttosto per mostrare lo status symbol di coloro che le indossavano.

Oltre a essere incredibilmente costose, poiché per realizzarle ci volevano molti più materiali del normale, l'impraticabilità del design impediva a chi le indossava di dedicarsi al lavoro fisico, il che significava che vivevano nel lusso e potevano permettersi di non lavorare e vivere nella bambagia più assoluta.

Nel 1368 re Carlo V di Francia vietò l'uso delle poulaine perché le punte rendevano difficile per chi le indossava inginocchiarsi durante la preghiera. Lo stesso fece anche re Edoardo IV d'Inghilterra (protagonista insieme a suo fratello dell'enigmatico caso dei "Principi della torre"), che approvò una legge che rendeva illegale indossarle con punte più lunghe di 5 centimetri.