Perché la mela di Apple è morsicata? Il designer del logo ha svelato l'arcano

Ormai Apple è un'azienda da record sotto ogni punto di vista: il numero di dispositivi venduti dal colosso di Cupertino cresce di anno in anno, e così anche il valore di mercato della compagnia. A rendere famosa l'azienda è (anche) il suo iconico logo. Ma perché il logo di Apple è una mela morsicata? Il designer Rob Janoff lo ha svelato!

Janoff ha spiegato le origini dell'iconico logo di Apple nel corso di una vecchia intervista rilasciata a Forbes nel 2018. Il designer ha dichiarato di aver creato il logo nel 1977: all'epoca, Janoff lavorava per l'agenza di marketing di Regis McKenna, che aveva appena acquisito, tra i propri clienti, una piccola azienda fondata da un certo Steve Jobs.

"Né Steve né io eravamo così sofisticati come potreste pensare", ha spiegato Janoff a Forbes: "Steve, in particolare, non era ancora diventato quella presenza incombente ed esigente che oggi ci immaginiamo. Non era ancora ricco, né tantomeno famoso. La sua unica richiesta era di 'non farlo sembrare carino'. Che per me significava di non fare qualcosa che una persona potesse considerare 'carina' sul suo computer. Regis mi aveva detto di 'non disegnare un insetto': voleva che facessi qualcosa con i font e il nome dell'azienda".

Tuttavia, è stato proprio Janoff a voler fare qualcosa di più: "sapevo che potevo fare di più con quella dicotomia: avevo una macchina, un computer, e poi qualcosa di naturale come un frutto. Dissi a Regis che se non avessimo usato l'idea della mela avremmo perso un'occasione molto divertente. Penso che il logo che conosciamo oggi non sarebbe esistito se avessi ascoltato tutti gli altri. Io volevo solo rendere i loro computer qualcosa di divertente, qualcosa a cui potevi avvicinarti facilmente".

L'informazione più importante che arriva da Janoff è però un'altra: perché la mela di Apple è morsicata? Attorno a questo particolare ci sono tantissime teorie, alcune persino esoteriche e ai limiti del complottismo, ma in realtà la spiegazione è molto semplice. Il designer rivela che "la forma della mela non ha niente a che fare con i computer. Serviva per fare in modo che le persone notassero che i prodotti Apple non erano dei freddi pezzi di metallo che avrebbero faticato a trovare spazio nelle case. Visto che molti frutti hanno uno stelo e una forma tondeggiante, il morso serviva a indicare che la mela era... una mela. Metaforicamente, l'idea del morso era quella del "pezzetto di conoscenza" a cui l'utente poteva accedere con il suo computer".