Perchè il Menu di Windows 11 è centrato? La curiosa risposta di Microsoft

Ormai è tutto pronto per l'imminente passaggio di testimone in casa Microsoft. Per l'occasione, l'azienda ha rilasciato la Release Preview di Windows 11, a testimonianza di quanto ormai sia questione di giorni prima dell'ufficialità.

In questo clima di profondo rinnovamento e, naturalmente, di entusiasmo, il profilo ufficiale di Microsoft si sta lasciando andare anche a qualche simpatico siparietto con gli utenti più incuriositi. Proprio di recente, abbiamo assistito a uno scambio di battute molto interessante sul motivo che si cela dietro all'ormai iconica centratura della Barra delle Applicazioni.

Arriva così la domanda "perché lo Start Menu è centrato?", in risposta all'ultimo post di Microsoft sulla Dark Mode di Windows 11. Il colosso di Redmond non si è fatto ovviamente attendere, rispondendo con un laconico "Perché no?". Dopotutto, Windows 11 darà comunque all'utente la facoltà di riposizionarlo.

Un altro simpatico siparietto ha coinvolto un utente che si chiedeva se lo screenshot fosse preso direttamente dal futuro. A questa riflessione, Microsoft ha risposto che "il futuro è luminoso... cioè, scuro, in realtà".

Insomma, siamo sempre più curiosi di scoprire come sarà la versione definitiva della prossima pietra miliare di Microsoft, un Sistema Operativo giovane e snello, che ha tutta l'intenzione di rinnovare l'esperienza sin dalle fondamenta. Per i più interessati, ricordiamo che il lancio di Windows 11 avverrà fra pochissimi giorni.