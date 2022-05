Perchè i messaggi su Instagram sono neri? Ecco anche come risolvere

I problemi di Instagram di ieri ha portato con se alcuni bug che stanno continuando ad interessare tantissimi utenti: i messaggi neri.

Nella fattispecie, questo problema rende impossibile la lettura dei messaggi privati ricevuti in Direct e sebbene a stretto giro di orologio sia previsto un aggiornamento software per l'applicazione, che dovrebbe affrontare finalmente la problematica, sono emerse in rete alcune soluzioni homebrew che possono aiutare a mettere una pezza.

Partiamo col dire che la disinstallazione dell'app non porta a nulla di buono: il bug è presente in tutte le release e anche se la installate di nuovo non si risolve.

A giudicare da quanto emerso in rete, l'unico modo per metterci una pezza è semplicemente attivare la Dark Mode sul proprio smartphone. Tramite questo sistema, le scritte dello smartphone vengono impostate su bianco e si vanno a bilanciare anche nell'app di Instagram, diventando visibili.

Ovviamente si tratta di un fastidio non di poco conto, soprattutto di giorno, ma ormai da anni le Dark Mode su smartphone sono diventate "alla moda" ed in molti continuano a tenerle attivate anche nelle ore diurne. In questo caso invece rappresenta una soluzione per un fastidioso problema che continua ad interessare migliaia di utenti, in attesa dell'aggiornamento, ovviamente.