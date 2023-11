Perché abbiamo messo in isolamento queste 6 persone per 360 giorni?

Da martedì scorso sono entrati in totale isolamento dal monto circostante queste 6 persone (quattro donne e due uomini) e ci rimarranno addirittura per 360 giorni. Cosa sta succedendo realmente?

Questa volta non parleremo delle tre stelle scomparse in 53 minuti, ma del progetto SIRIUS-23, portato avanti dall’Accademia Russa delle Scienze. Il team, guidato dal comandante dell'equipaggio Yuri Sergeevich Chebotarev che potete osservare nel link in calce, trascorrerà il prossimo anno in una struttura completamente sigillata, presso l'Istituto per i problemi biomedici (IBMP) di Mosca.

In realtà si tratta della quarta missione di tale progetto, il cui acronimo sta per "Scientific International Research In Unique terrestrial Station", che vede la collaborazione della NASA e dell’IBMP. Questa volta però, oltre a simulare una vera e propria missione spaziale, proprio la NASA non sarà presente.

"L'agenzia non partecipa alla missione SIRIUS 23 di 12 mesi", ha confermato Anna Schneider, specialista in affari pubblici presso il Johnson Space Center della NASA, in una dichiarazione a Space.com. la motivazione principale, è da ritrovare in altri impegni ed esperimenti che sta conducendo in varie parti della Terra. Il principale obiettivo della missione, sarà però di natura più psicologica e sociale.

"La ricerca non riguarda l’esplorazione della superficie lunare. Una serie di missioni per comprendere meglio come il corpo e la mente umana si adattano alla durata crescente delle missioni di volo spaziale con equipaggi che rappresentano paesi e culture diverse", ha annunciato la NASA all’inizio delle missioni SIRIUS-18 e 19 nell’ormai lontano 2019.

Passando alle curiosità, SIRIUS-23 è appena entrato nella storia come il primo esperimento di isolamento monolingue per IBMP, con tutti i membri dell’equipaggio che parlano russo. Inoltre, come fa notare anche Anastasia Stepanova, studentessa di dottorato in risorse spaziali presso la Colorado School of Mines, ben quattro dei sei membri dell’equipaggio sono donne.

Senza ombra di dubbio tali astronauti non avranno delle tute realizzate da Prada per Artemis III, ciononostante risulterà fondamentale studiare le implicazioni psicologiche e sociali del trascorrere così tanto tempo in isolamento.