Ecco perché mettere una caramella dentro un'acceleratore di particelle è catastrofico

Il Large Hadron Collider (LHC) sfida i limiti della scienza accelerando protoni a velocità vertiginose, rasentando quella della luce. Si tratta infatti di un dispositivo che unisce scienza e ingegno umano per creare livelli energetici mai visti sulla Terra e che potrebbe portare a catastrofi se mal utilizzato.

Immaginate per un attimo una caramella, un dolcetto colorato apparentemente innocuo, lanciato in questo vortice di energia: il risultato sarebbe apocalittico, paragonabile a 80 volte l'energia sprigionata dalla bomba atomica di Hiroshima nel 1945. Ma tranquilli, questa è solo una fantasia da film di fantascienza, perché il LHC gioca con particelle subatomiche e nuclei, non con dolci (per fortuna!).

Per una caramella, che è circa 500 trilioni di trilioni di volte più pesante di un protone, anche se fosse possibile ionizzare la sua superficie per renderla adatta all'accelerazione dei campi elettromagnetici del collider, raggiungerebbe una velocità massima di circa 6 centimetri all'ora, meno della velocità di una lumaca in passeggio.

Questo scenario, per quanto affascinante, ci ricorda che la fisica delle particelle opera su scale che sfidano l'immaginazione, dove le regole del mondo macroscopico non hanno più senso. Il LHC continua a essere una meraviglia tecnologica, un gioiello che permette agli scienziati di indagare i misteri dell'universo, ma che richiede una precisione e una comprensione che vanno ben oltre l'idea di lanciare una caramella in un tunnel superconduttore.