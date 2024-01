Ecco perché nessuno può mettere piede nella più piccola isola di New York

U Thant Island, conosciuta ufficialmente come Belmont Island, è una piccola lingua di terra situata tra Manhattan e Queens a New York. Quest'isola è emersa dall'acqua come risultato dello smaltimento dei materiali derivanti dalla costruzione di un tunnel, avviato negli anni 1890 e completato da August Belmont Junior all'inizio del 1900.

Tuttavia, nel 1977, l'isola è stata affittata e rinominata dal gruppo buddista "Peace Meditation At The United Nations" in onore del Segretario Generale dell'ONU U Thant, tre anni dopo la sua morte. Le strutture metalliche visibili sull'isola includono l'"arco dell'unità", una griglia di tubi d'acciaio che si estende fino a 9 metri sopra il suolo.

Sotto di essa è sepolto un contenitore con alcune dichiarazioni di U Thant sulla pace e la spiritualità, nonché la sua clip per cravatta preferita. Questo "santuario vivente" è stato visitato periodicamente dal gruppo Peace Meditation At The UN per cerimonie e manutenzione fino agli anni '90, a causa dell'aumento della sicurezza intorno all'edificio delle Nazioni Unite.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, U Thant Island è un habitat vitale per alcuni degli uccelli protetti di New York.

La sua posizione remota e la vegetazione la rendono un luogo conveniente per la nidificazione e un rifugio sicuro per gli uccelli che hanno compiuto un lungo viaggio per raggiungerla. Gli uccelli migratori che visitano l'isola includono i cormorani, e gli sforzi del governo dello stato di New York per conservarli hanno visto raddoppiare la popolazione dal 2000 al 2011.

Le acque circostanti sono un luogo popolare per i pescatori che cercano di catturare spigole e pesci azzurri, ma poiché l'isola è ufficialmente un Complesso Ecologico Riconosciuto nell'ambito del Programma di Rivitalizzazione del Lungomare della città, è una zona vietata agli umani.