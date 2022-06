Perché i mici vanno pazzi per l'erba gatta? C'è una risposta particolare

I nostri felini domestici vanno pazzi per l'erba gatta, ma per quale motivo? Negli anni gli scienziati hanno cercato di dare una risposta e, adesso, un nuovo studio sembra aver dato una nuova chiave di lettura.

Ci sono dei composti in queste piante che agiscono come repellenti per insetti quando i gatti strofinano i loro corpi contro le foglie. Il modo in cui i mici leccano e masticano queste fronde provoca il rilascio di una quantità 10 volte superiore di questi composti, con le foglie danneggiate che rendono così più efficaci le proprietà repellenti per gli insetti.

In particolare gli uomini di scienza hanno esaminato le interazioni di 16 gatti con il vegetale intatto e sbriciolato. I felini hanno mostrato un interesse più prolungato nell'interazione con le foglie danneggiate che con quelle intatte. È l'odore della pianta che innesca il comportamento, secondo la ricerca.

"Leccare e masticare è un comportamento istintivo suscitato dalla stimolazione olfattiva degli iridoidi", ha affermato in un comunicato stampa Masao Miyazaki, professore nel dipartimento di chimica biologica e scienze alimentari dell'Università di Iwate in Giappone. "La miscela corrispondente alle foglie danneggiate ha promosso una risposta molto più prolungata nei gatti."

Il professore Miyazaki, inoltre, ci tiene a specificare che l'erba gatta non è pericolosa e non causa dipendenza nelle creature. È completamente innocua.

A proposito, perché invece i cani mangiano l'erba?