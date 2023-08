Ecco perché migliaia di polpi si radunano nello stesso luogo negli abissi

Sulla montagna sottomarina di Davidson, al largo della costa californiana, migliaia di polpi si riuniscono per accoppiarsi, nidificare e nutrire le loro uova fino alla schiusa. Ma cosa porta questi animali a radunarsi in quello che è stato definito il “Giardino dei polpi”?

Scoperto nel 2018, questo spettacolare sito di nidificazione si trova a 3.200 metri sotto la superficie dell'oceano, in una oscurità ghiacciata permanente. Una posizione un po’particolare per la fisiologia dei polpi che, come molte creature marine, sono a sangue freddo. La temperatura ambientale media nell'abisso di Davidson Seamount, circa 1,6 gradi Celsius, rallenterebbe infatti sia il loro metabolismo che lo sviluppo delle uova, che dovrebbero impiegare dai cinque agli otto anni per schiudersi.

Dopo diverse immersioni, un team guidato dallo scienziato James Barry del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) ha capito il fascino di questo luogo speciale: il calore del vulcano accelera lo sviluppo delle uova, aumentando le probabilità di sopravvivenza.

Nel corso di tre anni, i ricercatori hanno condotto 14 immersioni con un veicolo a comando remoto, studiando e documentando a fondo i polpi. Il team ha scoperto che i nidi di polpo tendono a raggrupparsi in fessure nella roccia in cui il calore filtra dal fondo del mare, riscaldando l'acqua a circa 11 gradi Celsius. In queste condizioni, il periodo di incubazione per i polpi perla si riduce a circa 21 mesi.

"Le profondità marine sono uno degli ambienti più difficili della Terra, eppure gli animali si sono evoluti in modi intelligenti per affrontare temperature gelide, buio perenne e pressione estrema", spiega Barry. "Periodi di cova molto lunghi aumentano la probabilità che le uova non sopravvivano. Tuttavia, nidificando presso le sorgenti idrotermali, le mamme polpo danno alla loro prole un vantaggio".