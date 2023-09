Perché dei miliardari vogliono costruire un'isola utopica vicino a San Francisco?

Una metropoli progettata per essere un paradiso della tecnologia e dell'innovazione, dove ogni dettaglio è stato pensato per creare un ambiente ideale per i suoi abitanti. Questo non è un sogno, ma una realtà in divenire, grazie a un gruppo di miliardari che ha deciso di investire in un progetto così ambizioso.

La misteriosa società dietro questa iniziativa, conosciuta come Flannery Associates, ha già speso una cifra sbalorditiva di 800 milioni di dollari per acquistare terreni in gran parte incolti nella contea di Solano, in California. Tra gli investitori ci sono nomi di spicco come Laurene Powell Jobs, vedova del fondatore di Apple (Steve Jobs), e Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn.

Questa non è una mossa impulsiva, ma il risultato di anni di pianificazione e acquisizione di terreni che risalgono al 2017.

Cosa c'è dietro tutto questo? Secondo le informazioni disponibili, la visione per la città è quella di una metropoli alimentata da energie pulite, con decine di migliaia di residenti e nuove forme di governo urbano da sperimentare. Una sorta di laboratorio per il futuro, se vogliamo (ci ricorda qualcosa di simile che sarà costruito in Arabia Saudita).

Tuttavia, non tutti sono entusiasti di questa iniziativa.

Alcuni critici sottolineano come sia ironico che i miliardari della tecnologia, che hanno contribuito all'aggravarsi di molti problemi sociali a San Francisco, come l'aumento dei prezzi delle case e la congestione del traffico, ora vogliano costruire una città da zero per "risolvere" questi problemi. Indipendentemente dalle controversie, una cosa è certa: questo progetto rappresenta una delle iniziative più audaci e potenzialmente rivoluzionarie nel campo dell'urbanistica (come le città galleggianti per sfuggire dal cambiamento climatico).