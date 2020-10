Ecco perché la missione Artemis-1 sarà fondamentale anche senza equipaggio

Nel nuovo programma NASA che riporterà l’umanità sulla Luna c’è posto anche per una primissima missione che non prevede né un allunaggio né tanto meno alcun equipaggio bordo. Quale potrebbe essere dunque il carico e l’utilità di questo lancio?

Quando ci furono le missioni Apollo, tutte i lanci venuti prima del fatidico allunaggio dell’11 servivano ad esplorare e sondare il terreno lunare, fin ad allora inesplorato e assai più sconosciuto di oggi. Non solo studio della Luna, ma anche test delle strumentazioni e verifiche costruttive grazie agli equipaggi di astronauti a bordo incaricati di verificare il funzionamento di ogni componente. La missione Artemis-1 sarà senza persino senza equipaggio, ma probabilmente ci fornirà più risposte di quanto non abbiano fatto tutti i voli lunari del passato.

Sebbene si dica che il nostro satellite ormai non abbia più segreti – per quanto è stato studiato ed osservato – in realtà mostra ancora molte incognite che i programmi precedenti della NASA non erano assolutamente in grado di risolvere. Per prima cosa, c’è da dire che le missioni Artemis si prefiggono di allunare in un posto totalmente unico, il Polo Sud della Luna: è un sito d’eccezione in quanto non solo richiede una traiettoria molto più complicata per poter esser raggiunto, ma perché i crateri presenti in loco potrebbero contenere cospicue tracce di acqua congelata sotto i primi strati di Regolite, la polvere lunare che da sempre crea tormento agli astronauti.

La scelta del polo meridionale del nostro satellite è dovuta propria alla presunta presenza di “acqua” che un giorno, in un futuro più o meno lontano, potrà essere estratta da eventuali colonie o avamposti lunari, creando una fonte di sostentamento più duratura. A tal fine quindi, prima di lanciare degli astronauti nel totale ignoto, occorre una missione in grado di svelare quanti più dettagli possibili, portando con sé un carico scientifico di tutto rispetto.

Artemis-1 trasporterà ben 13 Cubesat differenti, dei piccoli satelliti capaci di analisi e sperimentazioni scientifiche. La maggior parte di loro sono stati scelti direttamente dalla NASA dopo esser stati passati al vaglio dopo una serie di esami e di “selezioni”. Tra gli strumenti fondamentali troviamo:

Lunar IceCube , progettato dalla Morehead State University in Kentucky, che avrà il compito di investigare sulla presenza e la distribuzione di depositi di ghiaccio d'acqua. Utilizzerà uno strumento molto simile a quello che abbiamo visto montare sulla sonda New Horizon;

, progettato dalla Morehead State University in Kentucky, che avrà il compito di investigare sulla presenza e la distribuzione di depositi di ghiaccio d'acqua. Utilizzerà uno strumento molto simile a quello che abbiamo visto montare sulla sonda New Horizon; Lunar Flashlight , un’ingegnosa missione che sfrutta una vela solare per riflettere la luce solare in alcuni crateri, costantemente al buio, del polo Sud Lunare, e mappare la concentrazione dell'acqua, per future missioni di estrazione mineraria o per il fabbisogno delle future basi lunari;

, un’ingegnosa missione che sfrutta una vela solare per riflettere la luce solare in alcuni crateri, costantemente al buio, del polo Sud Lunare, e mappare la concentrazione dell'acqua, per future missioni di estrazione mineraria o per il fabbisogno delle future basi lunari; ArgoMoon , nanosatellite italiano realizzato da Argotec e coordinato dalla ASI ( Agenzia Spaziale Italiana ). È stato l’unico satellite scelto dalla NASA tra quelli proposti in campo europeo. Il nanosatellite dovrà raccogliere immagini della missione Artemis e testerà dei nuovi sistemi di comunicazione;

, nanosatellite italiano realizzato da Argotec e coordinato dalla ASI ( ). È stato l’unico satellite scelto dalla NASA tra quelli proposti in campo europeo. Il nanosatellite dovrà raccogliere immagini della missione Artemis e testerà dei nuovi sistemi di comunicazione; LunaH-Map, infine, si occuperà della mappatura dell'idrogeno presente nei crateri vicini al Polo Sud lunare, tracciando profondità e distribuzione di composti ricchi di idrogeno come l'acqua.

Molti altri Cubesat avranno scopri individuali e non inerenti alla ricerca d’acqua lunare, ma daranno comunque una mano grazie all’analisi indiretta di dati secondari. Sarà una cooperazione purissima tra molteplici componenti, tutte frutto di un sogno comune: l’esplorazione spaziale e la Scienza.

Artemis-1, in definitiva, si propone di diventare l’araldo dell’esplorazione umana sulla Luna, nonostante non vi sia alcun uomo o donna a bordo. Sarà anche la prima volta che la capsula Orion e il nuovissimo SLS della NASA si interfacceranno per una missione operativa, e sarà molto interessante seguirne gli sviluppi che non mancheremo di raccontarvi sulle nostre pagine.