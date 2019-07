Ecco perché la missione Chandrayaan-2 impiegherà 7 settimane per arrivare sulla Luna

L'India ha lanciato ieri la sua epica missione per il polo sud della Luna, e sarà il quarto paese a mettere un robot sul nostro satellite. Tuttavia non lo faranno prima di settembre, e per arrivare ci vorranno sette settimane. Come mai?

Come dimostrano le missioni Apollo, non ci vogliono necessariamente sette settimane per atterrare sulla Luna (visto che la NASA ci ha impiegato circa tre giorni). Ma il razzo usato dal paese, il Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark-III, è meno potente di questo usato dall'America nel 1969.

Questa differenza di potenza ha aumentato il tempo d'arrivo. Infatti Chandrayaan-2 è programmato per restare per un po' intorno all'orbita della Terra (il lancio è stato addirittura ritardato), esattamente 23 giorni, e aumenterà gradualmente la sua altitudine sempre di più.

Questa è una tecnica utilizzata per risparmiare il propellente. L’India infatti, a differenza della NASA e del suo del Saturn V (il razzo che ha portato gli astronauti sulla Luna), non possiede un razzo abbastanza potente da avere la spinta necessaria per avere una traiettoria diretta per il satellite.

A metà agosto Chandrayaan-2 arriverà nell'orbita della Luna, e una volta raggiunta la posizione ideale, verso il 6-7 settembre, verrà rilasciato il lander Vikram, che sarà il primo veicolo ad atterrare nei pressi del polo sud del nostro satellite.