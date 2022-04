Ecco perché la missione privata sulla Stazione Spaziale Internazionale è così importante

Questo mese il primo gruppo di privati ​​cittadini della storia si sta preparando per salire su una navetta SpaceX per andare fino alla Stazione Spaziale Internazionale. A differenza dei primi esperimenti sul turismo spaziale di Jeff Bezos e Richard Branson, questa volta gli "astronauti cittadini" arriveranno a 400 chilometri di altezza.

La missione di Axiom Space è un importante passo avanti nei viaggi spaziali privati ​​e fa parte di un piano più grande per costruire una stazione spaziale privata. Il tutto dovrebbe durare dieci giorni, otto dei quali i cittadini saranno sulla ISS. Chi sono le persone che parteciperanno a questa "vacanza nello spazio"?

Gli astronauti a bordo sono tutti privati ​​cittadini, a parte il comandante della missione, Michael López-Alegría, che è stato un astronauta della NASA in passato. Gli altri tre membri, Larry Connor, Eytan Stibbe e Mark Pathy sono "imprenditori" e "investitori". A rendere più interessante la cosa da un punto di vista scientifico, ci sarà la possibilità di far attuare degli esperimenti in orbita anche ai cittadini.

La missione Ax-1 fa parte di un piano di Axiom Space per produrre la prima stazione spaziale privata al mondo. La compagnia spaziale, infatti, attaccherà inizialmente un suo modulo all'ISS - il modulo abitativo (Axiom Hub One) - per poi, pian piano, iniziare a creare la sua infrastruttura nello spazio. Una volta operativo, questo modulo ospiterà e si unirà a più moduli man mano che arrivano i finanziamenti per l'azienda.

La Stazione Spaziale Internazionale sarà smantellata nel 2030, ma ci saranno altre strutture orbitanti che prenderanno il suo posto... come questo hotel spaziale a cinque stelle.