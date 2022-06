Perché queste misteriose piramidi cinesi sono inaccessibili e custodite dai militari?

In Cina ci sono delle piramidi? Vennero osservate per la prima volta quasi per caso da Fred Meyer Schroder, un commerciante americano, nel 1912. Durante il suo viaggiò noto una "gigantesca piramide" alta circa 300 metri e lunga il doppio, con altre piccole strutture simili intorno ad essa.

Qualche anno più tardi un'altra testimonianza è arrivata direttamente dal pilota dell'aeronautica americana James Gaussman, stupito da una struttura "bianca pura" avvistata mentre sorvolava l'Asia, che si dice sia grande il doppio della Grande Piramide d'Egitto. Racconti del genere, su queste incredibili strutture, si moltiplicarono giorno dopo giorno.

Nei primi anni Novanta, l'investigatore tedesco Hartwig Hausdorf cercò la massiccia piramide, ma non riuscì a trovarla. Quello che trovò nell'area, invece, era "l'esercito cinese che pattugliava meticolosamente la zona", secondo i rapporti. Queste strutture esistono, e alcune di esse possono essere viste dai satelliti, grazie anche a Google Earth, ma non tutte sono facilmente distinguibili dall'occhio umano.

Ci sono strutture più piccole, come la piramide Maoling alta circa 47 metri, ma di questa costruzione colossale di 300 metri nemmeno l'ombra.

Alcune di esse sono ricoperte di alberi, vegetazione e molte risalgono a 8.000 anni fa. Gli addetti ai lavori ipotizzano che sotto queste piramidi ci siano ricchezze inimmaginabili. Ad oggi, agli archeologi occidentali è stato raramente permesso di indagare sui siti e alcuni hanno affermato che gli arbusti siano stati piantati deliberatamente per mantenere la zona nascosta.

Cosa si trova sotto questi tumuli? Imperatori e manufatti perduti secondo gli esperti, come il primo imperatore cinese, Qin Shi Huang, di cui conosciamo solo l'enorme esercito di terracotta. Oggi le autorità hanno aperto ai turisti siti come il Mausoleo di Han Yang Ling, ma nessuno può effettuare degli scavi.

Il motivo è semplice: secondo il governo di Xi Jinping non esiste ancora una tecnologia per disturbare le piramidi senza danneggiarne il contenuto. Sull'area non sappiamo molte cose e, ad esempio, quella grande struttura alta 300 metri di cui vi abbiamo parlato all'inizio non sembra essere mai stata osservata ufficialmente.