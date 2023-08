Perché molte antiche civiltà sono sepolte sotto terra?

Avete mai notato come i resti delle antiche civiltà, quando vengono scoperti, sono quasi sempre sepolti sotto strati di terra e non semplicemente "lasciati lì" come se fossero stati abbandonati ieri?

Prendiamo ad esempio Pompei, una città che è stata sepolta in modo piuttosto repentino a causa di una catastrofe naturale, l'eruzione del Vesuvio. Non tutte le città antiche hanno avuto un destino così drammatico; alcune sono state semplicemente abbandonate e nel corso del tempo sono state ricoperte da vegetazione, come nel caso delle città Maya, o da strati di terra e detriti portati dal vento e dalle inondazioni.

C'è di più, perché anche città come Roma, che sono state continuamente abitate per millenni, presentano resti antichi sepolti a diversi metri di profondità. Questo fenomeno è dovuto in parte alla materia organica in decomposizione che ha contribuito a elevare il livello del suolo, ma soprattutto all'attività umana.

Sì, avete capito bene, siamo stati noi, con le nostre continue costruzioni e demolizioni, a seppellire il nostro stesso passato. A Roma e Londra, ad esempio, i detriti delle demolizioni venivano utilizzati per pavimentare nuove strade, costruendo così su quello che viene chiamato "terreno fatto". A volte, questo processo non era nemmeno intenzionale: un edificio antico che crollava poteva essere ritrovato più tardi e i suoi materiali riutilizzati, mentre altri oggetti meno importanti venivano ignorati e lasciati lì, come un tesoro nascosto per gli archeologi del futuro.