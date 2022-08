Perché tutti i monaci buddisti si radono la testa?

Oggi siamo abituati a vedere presbiteri e vescovi con molti capelli in testa e ricoperti di barba, ma non è sempre stato così. Nel corso della storia molte religioni, tra cui anche il cristianesimo, vedeva nel sacrificio della rasatura della testa un motivo religioso. Non a caso, è assai rinomato il taglio conosciuto come tonsura.

Ci sono religioni, però, che hanno mantenuto intatte le stesse simbologie per millenni. Ecco perché i monaci buddisti sono calvi!

Durante il primo millennio in India, i mendicanti – individui che hanno abbracciato uno stile di vita basato sulla carità e l’allontanamento dai beni materiali - lasciavano i capelli deliberatamente disordinati, solo dopo esser entrati nei ranghi dei cerimonieri della religione si radevano. Anche i frati mendicanti del Medioevo in Europa rispettarono questo voto alla povertà. Speravano di vivere come aveva fatto Gesù Cristo, viaggiando umilmente per il mondo per diffondere la parola di Dio.

Per i monaci buddisti, l'idea che la calvizie aumenti la spiritualità è da ricondurre alle descrizioni delle pratiche del Buddha espresse nella sezione della Vinaya-pitaka, nota come Khandhaka. Nel testo sono presenti anche regole specifiche da rispettare, come la frequenza dei trattamenti per la rasatura, il tipo di rasoio da utilizzare e alcune indicazioni sul trattamento dei capelli e i peli bianchi. È un modo per indicare la totale emancipazione dei monaci buddisti da quella dimensione materiale saldamente attaccata all’estetica e alle apparenze.

La rasatura della testa prevede anche una cerimonia ad hoc: i monaci eliminano il 90% della peluria che ricopre il loro capo prima della celebrazione, per poi tagliare i restanti ciuffi nel vivo del rito. Il tutto avviene con un rasoio manuale, in quanto quello elettrico rientra nella classificazione delle “forbici”, categoria condannata dalla sezione del Vinaya.

