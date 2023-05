Ma perché tutto il mondo pianse il crollo delle Torri Gemelle?

Il crollo delle Torri Gemelle fu un evento che segnò tragicamente la storia dell’umanità; tuttavia, una domanda sorge spontanea. Nel mondo, ancora oggi, avvengono atrocità indescrivibili, ma perché tutto l’Occidente si è sentito vittima quell’11 settembre 2001?

Innanzitutto, l’attentato delle Torri Gemelle è, ad oggi (e speriamo sia sempre così), il più grande attacco terroristico della storia, il quale ha tolto la vita a ben 2996 persone; è anche per questo motivo che, l’immagine delle due torri che crollano con una grande nuvola nera di fumo sullo sfondo, è rimasta indelebile nella memoria collettiva come uno dei momenti più drammatici della storia.

Inoltre, l’evento ebbe impatto anche sulla politica internazionale: di lì a breve, nascerà il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti e scoppierà la guerra in Afghanistan. Ma quel è il vero motivo per cui il crollo delle Torri Gemelle fu un episodio che interessò tutto il mondo? Beh, l’attentato mise in discussione la sicurezza del mondo occidentale e gran parte degli stati si sentirono nel mirino della violenza terroristica; non a caso, è da quel giorno che si diffuse a macchia d’olio la paura per l’islamismo radicale.

L'11 settembre 2001 ha dimostrato che il terrorismo poteva colpire quando, dove e come voleva. Quello che ne consegue è un rafforzamento dei sistemi di sicurezza di tutto il mondo e dei legami di cooperazione tra i paesi.