Ecco perché questo motivo viene usato da millenni dagli esseri umani

Nel 1973, il fisico matematico britannico Roger Penrose presentò al mondo i "Penrose tiles", due forme che, combinate insieme, creano un modello infinito e non ripetitivo. Questa scoperta, oltre ad essere esteticamente affascinante, ha messo in discussione alcune delle idee convenzionali riguardo simmetria e periodicità.

Sebbene fosse considerata una novità rivoluzionaria, si è scoperto che artisti islamici medievali avevano già utilizzato questo design molto prima di Penrose. La rivelazione è arrivata quando il fisico di Harvard, Peter Lu, durante una visita in Uzbekistan, ha osservato un edificio del XV secolo splendidamente decorato con un mosaico dettagliato.

Nel 2007, Lu ha pubblicato uno studio dimostrando che il motivo era, in effetti, quello che Penrose aveva descritto (chiamato in italiano "tassellatura di Penrose"), realizzato mezzo millennio prima della sua "scoperta" ufficiale. "Potrebbe dimostrare l'importanza della matematica nell'arte islamica medievale o potrebbe semplicemente essere stato un modo per gli artigiani di costruire la loro arte più facilmente", ha spiegato Lu, sottolineando l'avanzamento di una cultura spesso sottovalutata.

La storia non finisce qui. Durante un TED Talk nel 2022, Terry Moore ha discusso di come modelli simili siano apparsi in diverse culture in tutto il mondo, dalla architettura dell'Antico Egitto e della Grecia Antica, alle opere d'arte degli Aztechi e degli Australiani Aborigeni.

Anche se non tutti questi modelli possono essere definiti Penrose Tiles, Moore suggerisce che condividano forti somiglianze estetiche, cercando di esprimere la stessa idea: la complessità della vita umana e l'unità nascosta che la sostiene. Questa unità, per alcuni, potrebbe essere definita come "dio" o "l'unità dell'universo", mentre altri potrebbero darle un nome scientifico come "continuum estetico indifferenziato".

Indipendentemente dalla denominazione, sembra essere un sentimento che ha catturato l'immaginazione umana per migliaia di anni. "Quando vediamo questi meravigliosi disegni creati da culture separate dalla nostra da migliaia di miglia o migliaia di anni, possiamo capire che non sono solo decorazioni. Sono dichiarazioni dei valori fondamentali di quella cultura", ha concluso Moore durante il suo intervento.

Proprio recentemente, a tal proposito, è stata scoperta una forma geometrica "leggendaria".