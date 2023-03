Perché la musica riporta alla mente i ricordi? La risposta della scienza

La musica ha un potere speciale: oltre a farci tranquillizzare, ballare e rilassare, è anche capace di riportare alla mente alcuni ricordi. Si tratta di un'esperienza comune: quando riporta alla memoria eventi, persone e luoghi del nostro passato, il fenomeno è chiamato come memoria autobiografica evocata dalla musica.

La scienza sta pian piano cercando di capire il motivo dietro questo comportamento e la prima risposta che ha dato è che - semplicemente - la musica molto spesso tende ad accompagnare molti eventi distintivi della vita, come balli, lauree, matrimoni e funerali, quindi può svolgere un ruolo importante nel riconnetterci con questi momenti.

Non solo: poiché la musica attira sicuramente la nostra attenzione, aumenta la probabilità che venga codificata nella memoria insieme ai dettagli di un evento della vita che è appena successo. Per questo motivo è in grado di servire come "catalizzatore" efficace per ricordare questo evento a distanza di anni, soprattutto quando sentiamo la stessa melodia.

Su un articolo pubblicato sulla rivista The Conversation Kelly Jakubowski, assistente professore in Psicologia musicale dell'Università di Durham, spiega che la musica evoca ricordi positivi in ​​modo più consistente rispetto ad altri suoni e parole emotivi. La musica triste e arrabbiata, pensate, ha evocato ricordi più positivi rispetto a suoni o parole tristi e arrabbiate.

Sembra quindi che la musica abbia la capacità di riconnetterci con momenti emotivamente positivi del nostro passato e ciò suggerisce che l'uso terapeutico possa essere particolarmente fruttuoso. Nel frattempo, ricerche precedenti mostrano che i ricordi involontari hanno maggiori probabilità di riaffiorare durante le attività in cui la nostra mente è libera di vagare per pensare al nostro passato.

Lo studio non fa altro che mostrare ancora una volta come i nostri ricordi, le emozioni e la musica siano tutti collegati.