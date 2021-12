Perché Napoleone veniva dipinto con una mano nel cappotto?

Napoleone Bonaparte, grande generale della Francia, viene rappresentato con una posa davvero caratteristica nella maggior parte dei quadri in cui viene raffigurato: con una mano all'interno della sua giacca o del suo cappotto. Per quale motivo il grande generale usava utilizzare questa bizzarra - almeno ai giorni d'oggi - posa?

No, non è perché aveva un mal di pancia perenne, ma semplicemente perché ai tempi (alla fine del 1700 circa) posare con una mano nascosta era una moda che era considerata un simbolo di buona educazione. Arline Meyer, del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Ohio State University, afferma all'interno del suo libro "Re-Dressing Classical Statuary: The Eighteenth-Century 'Hand-in-Waistcoat' Portrait" che la posa risale all'antica Grecia.

Durante questo periodo, quando Pitagora vietava ai suoi discepoli di mangiare le fave, la posizione della mano infilata nella tunica era la posa consigliata per gli oratori. Tale posizione venne utilizzata tantissime volte "in Inghilterra nel 18° secolo", scrive Meyers, tanto che la posa diventò ben presto un cliché (a proposito, ecco qual è la vera altezza di Napoleone Bonaparte).

Nel 1738, François Nivelon, autore del libro "The Rudiments of Genteel Behavior", affermava che la posa della mano dentro il giubbotto significava "audacia virile temperata dalla modestia". Oggi, tuttavia, questa posizione è associata a Napoleone, grazie e soprattutto al dipinto del 1812 di Jacques-Louis David, "Napoleon in His Study".

Insomma, Napoleone voleva essere ricordato come un vero e proprio gentiluomo... almeno per l'epoca.